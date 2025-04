На 82 години почина принц Андреас Сакскобургготски. На 21 март той отпразнува последния си рожден ден.

Принцът, който страдаше от Паркинсон, е израснал в САЩ и е близък приятел и роднина на българското, шведското и белгийското кралски семейства. Роден в замъка Касел - седалището на семейството му по майчина линия, той израства в Ню Орлиънс с майка си и втория ѝ съпруг, връщайки се редовно в Германия до постоянното си завръщане през 1965 г. Тогава завършва военната си служба и след нея се обучава като търговец на дървен материал.

The Head of the illustrious Royal House grew up in the United States, reacquired lost family estates and was a close friend and cousin of the Swedish and Belgian Royal Families | Learn about the Prince of Saxe-Coburg und Gotha, who passed away yesterday https://t.co/uHUVztxLPB