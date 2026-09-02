Иран обвини САЩ, че при ракетен удар в южната част на страната е било засегнато жилище, в което се провеждало сватбено тържество. Според иранския Червен полумесец петима души, сред които и дете, са загинали, а над 50 са били ранени.

Иранският върховен преговарящ Мохамад Багер Галибаф нарече Вашингтон „Великия Сатана“.„Ако една сила действа като Сатана, тя е Сатана“, заяви той, като посочи и други случаи на цивилни жертви, включително при удар по начално училище в Минаб.

От американската армия заявиха, че са запознати със случая, но подчертаха, че американските сили никога не са целяли цивилни.

Междувременно напрежението в региона продължава да се покачва. Иран е нанесъл удари по американски цели в Йордания, Кувейт, Ирак и Бахрейн, след като САЩ възобновиха атаките във вторник.

САЩ и Иран отново си разменят удари

От Йордания съобщиха, че са били прехванати 13 балистични ракети, като 10 от тях били унищожени, а три паднали в отдалечени райони. Няма данни за загинали или ранени.

Кувейт също съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана реагирали на ирански ракетни атаки. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии и в Бахрейн.

Иранската информационна агенция IRNA съобщи още, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е атакувал американски бази в Иракски Кюрдистан. Според информацията са унищожени център за поддръжка, складове и оборудване.

На този фон Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи за нов инцидент в Ормузкия проток. По данни на IRGC два петролни танкера са попаднали на морски мини и са избухнали, докато се опитвали да преминат през стратегическия воден път. Според иранските власти танкерите попаднали на мините няколко часа по-рано и все още горят. IRGC твърди, че на екипажите било указано от САЩ да използват „незаконен маршрут“. Иранската гвардия заяви, че нейният военноморски флот предварително предупредил за опасностите при преминаване през „минирания коридор“.

Случаят идва на фона на сериозни ограничения на корабоплаването през Ормузкия проток. Заплахите и атаките от страна на Иран доведоха до спиране на голяма част от морския трафик през стратегическия воден път. През последните седмици някои петролни танкери са преминавали през протока, но обемите са значително по-ниски в сравнение с началото на войната.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света и през него преминава значителна част от световната търговия с петрол и други енергийни ресурси. Американският президент Доналд Тръмп неколкократно заяви, че Вашингтон контролира протока. Той също така каза, че не настоява Иран да се върне на масата за преговори.

Меморандумът между САЩ и Иран от юни, с който беше удължено постигнатото през април примирие, вече е изтекъл.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че не го интересува дали двете страни ще подпишат „безполезно“ споразумение. По думите му предпочита настоящата позиция на САЩ и страната му има „почти пълен контрол“ над Ормузкия проток.

В същото време американското посолство в Абу Даби и генералното консулство на САЩ в Дубай предупредиха за възможна „непредвидена ескалация“ на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.

Два петролни танкера бяха ударени със снаряди в Ормузкия проток

Американските граждани в региона са призовани да бъдат особено бдителни и да се подготвят за възможни отменяния на полети, затваряне на въздушното пространство и други нарушения на транспортните връзки.

В предупреждението се посочва още, че американски дипломатически обекти вече са били обект на атаки както в Близкия изток, така и в други части на света. Вашингтон предупреждава, че Иран и групировки, подкрепящи Техеран, могат да атакуват и други американски интереси зад граница, включително компании и институции, свързани със САЩ.

Войната между Иран и САЩ продължава вече близо шест месеца. Първоначално Тръмп очакваше конфликтът да приключи за четири-пет седмици. Американският президент заяви, че военните действия ще продължат толкова, колкото е необходимо, и засега няма определен срок за възобновяване на мирните преговори.

Редактор: Дарина Методиева