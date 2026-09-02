Най-малко 12 души са загинали, а 20 са ранени при руски ракетни и дронови удари през нощта в Киев, съобщават украинските власти. Сред загиналите са шестима служители на държавната железопътна компания „Укрзализница“, след като е било поразено депо, пише BBC. Осем души са загинали в Киев, а други четирима – в близкия град Бориспол, където е ударена жилищна сграда. Сред пострадалите има и две деца. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че близо 350 спасители са работили през цялата нощ в столицата и региона.

Междувременно Одеса също беше подложена на масирана въздушна атака през нощта. Трима са пострадали, сред тях и дете, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Telegram, цитиран от кореспондента на БТА в Одеса. Нанесени са щети по инфраструктурата и жилищни сгради, а в няколко части на града е прекъснало електрозахранването. Въздушната тревога е обявена в 1:59 часа местно и българско време и е продължила повече от час.

Жертви и ранени при ожесточена руска атака срещу Украйна (СНИМКИ)

Зеленски заяви, че Русия е изстреляла „значителен брой реактивни дронове и балистични ракети“, като освен Киев са били атакувани още осем украински области. Москва от своя страна съобщи, че е извършила „масирана атака с високоточни оръжия“ срещу военни и енергийни обекти в Украйна. Ударите са част от продължаваща вече шести ден серия от руски атаки срещу Киев. През уикенда руските военни предупредиха, че подготвят масирани удари по украинската енергийна инфраструктура.

Атаките идват ден след призив на индийския премиер Нарендра Моди към руския президент Владимир Путин да сложи край на войната. „Всеки ден, прекаран във война, връща човечеството назад, а всяка стъпка към мира изпълва човечеството с нова надежда и ентусиазъм“, заяви Моди по време на среща на върха по сигурността в Киргизстан.

Редактор: Ралица Атанасова