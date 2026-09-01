Кели Озбърн разказа за тежките последици от публичните критики към външния ѝ вид след смъртта на баща ѝ Ози Озбърн. 41-годишната телевизионна звезда призна, че по време на скръбта не е била в състояние да се справи с жестоките коментари по неин адрес.

В интервю за „Hello!“ Озбърн беше попитана как е успяла да се справи с обществения натиск и критиките. „Не се справих – не бях добре“, призна тя. „Как можеш да се справиш с нещо толкова жестоко, когато си толкова зле?“, допълни Озбърн.

В момента дъщерята на легендарния фронтмен на „Black Sabbath“ се опитва да се възстанови както психически, така и физически. По думите ѝ процесът е бавен и изисква време. „Ще ми трябва известно време. Няма да се оправя за един ден. Няма да се оправя само след един сеанс с терапевт. Това е работа за цял живот, която трябва да върша и да продължа да върша до края на живота си“, каза тя.

Kelly Osbourne says she "wasn't well" enough to handle the public scrutiny of her appearance while grieving the death of her father, Ozzy Osbourne — and now she's turning to therapy to rebuild.



The 41-year-old told Hello! that healing has been anything but quick. "You've got to… pic.twitter.com/I7DPHvN4d2 — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) August 31, 2026

Кели Озбърн разказа, че получава необходимата професионална помощ и че терапията ѝ е помогнала да разбере по-добре самата себе си. „Опознавам себе си по един напълно нов начин, но мога да ви кажа, че той е много по-здравословен“, сподели тя.

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Кели Озбърн отвърна на критиките към външния си вид

По-рано тази година Кели Озбърн публично реагира на нападките за външността си. На 28 февруари тя и майка ѝ Шарън Озбърн приеха от името на Ози наградата за цялостно творчество на церемонията по връчването на наградите BRIT.

След това Кели използва социалните мрежи, за да отговори на хората, които критикуваха външния ѝ вид. „Това е особен вид жестокост – да нараняваш човек, който очевидно преминава през нещо тежко, да го риташ, когато вече е на земята, да поставяш под съмнение болката му, да превръщаш трудностите му в клюки и да му обръщаш гръб точно когато има най-голяма нужда от подкрепа и любов“, написа тя в Instagram.

„Нищо от това не доказва сила – то само показва дълбока липса на състрадание и характер“, продължи Озбърн.

Тя заяви, че преживява „най-трудния период“ в живота си. „Дори не би трябвало да се налага да се защитавам. Но няма да стоя и да позволя да бъда дехуманизирана по този начин“, категорична беше Кели.

Само седмица по-рано тя отново реагира на обидни коментари за тялото си. Озбърн публикува скрийншот на коментар, в който потребител в социалните мрежи я определя като „мъртво тяло“ и твърди, че е „твърде слаба и крехка“. „Буквално не мога да повярвам колко отвратителни могат да бъдат някои хора“, написа тя.

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Шарън Озбърн защити дъщеря си

Още през декември 2025 г. Шарън Озбърн защити дъщеря си по време на участие в предаването „Piers Morgan Uncensored“, след като Кели беше подложена на атаки в интернет заради отслабването си.

В предаването беше показано видео, което Кели е публикувала в социалните мрежи в отговор на критиките. „Към хората, които продължават да си мислят, че са забавни и злобни, когато пишат коментари като „Болна ли си?“, „Спри с Ozempic“ или „Не изглеждаш добре“ – баща ми току-що почина и правя най-доброто, на което съм способна. Единственото, за което имам сили да живея, е семейството ми“, заяви тя.

„Избирам да споделям съдържание с вас и да показвам щастливата страна от живота си, а не нещастната. Така че на всички тези хора – вървете по дяволите“, допълни Озбърн.

Ози Озбърн, легендарният фронтмен на „Black Sabbath“, почина в дома си в Англия на 22 юли 2025 г. Той беше на 76 години.

Редактор: Дарина Методиева