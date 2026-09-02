Какво се случва в магазините в съседна Гърция. Там започна правителствена кампания за замразяване и намаляване на цени. Акцията обхваща над 1700 продукта. В списъка фигурират бpaшнo, мляĸo, мeco и продукти като бeбeшĸи пeлeни и yчилищни пocoбия. С уточнението - в големите вериги. Работи ли това на практика?

В Като Неврокопи има два по-големи супермаркета. И в двата обаче намалени цени по новата програма на правителството все още няма. "Чували сме, обаче не видяхме още някаква разлика в цените. Те са същите. Тази програма е за първи път", споделя местна жителка.

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Хората разказват, че заради цените в магазина, заплатите изглеждат малки. "500 грама хляб струва 1,50 евро, сиренето е 14 евро на килограм. Свинското месо е по-евтино - около 10 евро. Едно семейство може да има доход от 1500 евро, ако работят и двамата. В супермаркета са нужни 500 евро на месец", разказва тя.

Минас Мавридис има аптека в Като Неврокопи. "Очакваме да видим някакви промени. Досега нищо не съм чул. Само ги вдигат, не ги свалят", разказва той.

Дори намаленията в магазините още да не са видими, българите масово идват в Гърция на пазар. И тази тенденция се засилва след влизането ни в еврозоната.

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"С оглед на това, което стана в последните месеци в България, имам чувството, че цените са изравнени. Някои неща сигурно са по-евтини в Гърция, други не са. Заведенията си остават малко по-скъпи, но зависи къде се ходи", смята Ивайло Манолов.

Заявката на гръцкото правителство е цената на 1700 стоки да бъде намалена средно с 5%. Това се очаква да се случи в големите супермаркети, но да окаже влияние и на цените в малките магазини.

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