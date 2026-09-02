На фона на ускоряването на инфлацията в България до 5,1% през август, цените на основни суровини на световните пазари продължават да се покачват. Това коментира в ефира на „Твоят ден“ изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов. По думите му движението на цената на петрола е пряко свързано с конфликта между САЩ и Иран, а през последните седмици отново се наблюдава възходящ тренд.

Той коментира и цените на хранителните стоки. По думите му захарта е сред по-спокойните пазари, но въпреки това е поскъпнала с 6-8% за година. При пшеницата ситуацията е различна. „В рамките на 10-12% на годишна база дори е поевтиняването“, каза Симов, като обясни, че спадът в Черноморския басейн не се дължи на по-голямо предлагане, а на затруднения износ от Украйна и Русия. В същото време на американските и европейските борси пшеницата е поскъпнала с 20-30% за година. За България допълнителен проблем е ниското ниво на Дунав, което затруднява износа на зърно.

България е трета по инфлация в еврозоната през август

„При нас в България по-скоро бих очаквал задържане на цената на брашното и на хляба“, прогнозира Симов. Той обаче отбеляза, че световната тенденция е към поскъпване заради засиленото търсене, включително от Китай и Индия. При слънчогледовото масло увеличението на годишна база е около 10-11%, докато при царевицата поскъпването надхвърля 30%. Според него основен фактор за това е сушата в САЩ и Европа, която е засегнала сериозно производството.

По отношение на инфлацията до края на годината Симов не очаква понижение. „Инфлация в рамките на 4-5%, като че ли е малко по-поносима на фона на този тренд, който е в рамките на над 10% за някои стоки и над 20-30%“, каза той. „До края на годината да не ни очакват добрите, хубави пролетни и летни месеци, очакват ни есенните и зимните месеци, така че аз не очаквам да се намали“, допълни Симов. Според него през есента и зимата е възможно ново поскъпване, свързано с фуражите и петрола.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова