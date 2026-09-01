Инфлацията в България се ускори осезаемо през август, като страната ни вече е с третото най-високо равнище сред държавите от еврозоната. Годишният ръст на потребителските цени достига 5,1% при 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат, изчислена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени.

По-висока инфлация от българската през август е регистрирана единствено в Литва и Кипър. В Литва годишният ръст на цените достига 5,8, а в Кипър - 5,2%. Непосредствено след България се нареждат Испания с 4,5 на сто и Белгия с 4,2.

Инфлацията в ЕС достигна рекорден тригодишен връх

Ускорението се наблюдава и спрямо предходния месец. Само през август потребителските цени в България са се увеличили с 0,8 процентни пункта.

Българската инфлация остава значително над средната за еврозоната. За целия валутен съюз годишният показател се повишава от 2,9 през юли до 3,3% през август. Така инфлацията в България е с 1,8 процентни пункта над средното равнище за еврозоната.

Предварителните данни на Евростат показват, че основният двигател за ускоряването на инфлацията във валутния съюз е енергията. Цените в тази категория са скочили с 14,3% на годишна база през август при увеличение от 10,3 на сто месец по-рано.

При услугите тенденцията е обратна - годишният темп на поскъпване се забавя от 3,3 процента през юли до 3 през август.

4,4% инфлация през юли: България остава сред страните с най-силен ръст на цените

Неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 1,2% на годишна база, след като през предходния месец увеличението е било 0,9%. При храните, алкохола и тютюневите изделия темпът остава непроменен - 1,2%.

Сред най-големите икономики в еврозоната Испания продължава да отчита сравнително висока инфлация - 4,5%. В Италия показателят достига 3,2%, в Германия - 2,9%, а във Франция - 2,7%.

В другия край на класацията е Естония, където през август е отчетена най-ниската инфлация сред представените от Евростат държави - 1,3%. Следват Малта с 1,9% и Финландия с 2,4%.

Данните очертават ускоряване на ръста на цените в еврозоната през последните месеци. С достигнатите през август 3,3% инфлацията във валутния съюз вече е с 1,3 процентни пункта над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%.

На този фон България се откроява с още по-силен ценови натиск - инфлацията у нас не само се ускорява спрямо юли, но остава и сред най-високите в еврозоната.

Редактор: Цветина Петкова