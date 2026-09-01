Годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3,3% през август, показва експресната оценка на Евростат. Месец по-рано показателят беше 2,9%. Това е най-високото си равнище от три години насам и шестият пореден месец, в който инфлацията в 21-членната еврозона остава над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%.

Основният фактор за ускоряването е енергията, чиито цени са се увеличили с 14,3% на годишна база при 10,3% през юли. При услугите инфлацията се забавя до 3% спрямо 3,3% месец по-рано. При неенергийните промишлени стоки ръстът се ускорява от 0,9% до 1,2%, докато при храните, алкохола и тютюневите изделия остава 1,2%.

НСИ очаква годишната инфлация да достигне 5,1% през август

България отчита 5,1% годишна инфлация през август според хармонизирания индекс на потребителските цени. Това е увеличение спрямо 4,4% през юли. По-висока инфлация от България сред посочените държави има в Литва – 5,8%, Кипър – 5,2%, и Люксембург – 4%.

Данните идват на фона на очакванията Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25 процентни пункта до 2,5% през следващата седмица. Според Financial Times това би било второто увеличение на лихвите от 2023 г. насам. Петролът е поскъпнал с над 15% от началото на август на фона на ограниченията за корабоплаването през Ормузкия проток и опасенията за продължителен инфлационен натиск.

Редактор: Ралица Атанасова