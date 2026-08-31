Годишната инфлация в България се очаква да достигне 5,1% през август, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Спрямо юли потребителските цени се очаква да са се повишили средно с 0,6%.

Данните показват ускоряване на инфлацията спрямо предходния месец. През юли окончателно отчетената годишна инфлация беше 4,5%, а месечната - 0,8%.

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Най-сериозно поскъпване през август спрямо юли се очаква при транспорта - с 6,3%. Цените в групата „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ се очаква да са нараснали с 0,9%.

Увеличение от по 0,8% НСИ прогнозира при услугите на ресторантите и хотелите, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия.

При някои основни групи обаче се очаква поевтиняване. Цените на облеклото и обувките се прогнозира да са намалели с 2% спрямо юли, а тези в здравеопазването - с 0,5%.

Хранителните продукти и безалкохолните напитки също се очаква да са поевтинели на месечна база - с 0,3%. По хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява сравнение на инфлацията между държавите от Европейския съюз, предварителната оценка е за увеличение на цените с 0,8% спрямо юли и с 5,1% спрямо август миналата година.

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Различна тенденция показва т.нар. малка потребителска кошница, която проследява цените на стоки и услуги, важни за най-нискодоходните 20% от домакинствата.

Според експресните данни цените в нея се очаква да са намалели с 0,2% спрямо юли, докато на годишна база увеличението е 1,6%. Хранителните продукти в малката кошница са поевтинели с 0,4% на месечна база, а нехранителните стоки - с 0,1%. При услугите се отчита увеличение от 0,1%. Данните са предварителни, като окончателните стойности за инфлацията през август предстои да бъдат публикувани от НСИ.

Редактор: Цветина Петкова