Талантът на „Реал“ (Мадрид) Раул Асенсио е глобен за шофиране в нетрезво състояние.

През август миналата година футболистът бил спрян, докато шофирал в Гран Канария. Тогава при проверка той дал проба за алкохол над законовата граница. Той е глобен с 14 400 евро и му е отнета шофьорската книжка за осем месеца.

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През следващите дни е насрочено изслушване за Асенсио и трима други бивши играчи от младежкия отбор на „Реал“ (Мадрид), обвинени в разпространение на видеоклипове със сексуално съдържание на две жени без тяхното съгласие.

23-годишният Асенсио играе в мъжкия отбор от 2024 година насам.

Редактор: Дарина Методиева