Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че както Анкара, така и руският президент Владимир Путин искат войната в Украйна да приключи възможно най-скоро. По думите му Путин също не е доволен от резултатите от продължаващия конфликт.

Ердоган направи коментара пред журналисти на борда на правителствения самолет след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, където разговаря двустранно с руския държавен глава, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

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„И нашето желание, и желанието на Путин е войната да завърши с мир час по-скоро“, заяви Ердоган. Според него конфликтът не е донесъл положителен резултат нито за Русия и Украйна, нито за региона и света. „А дали Путин е доволен от това? Не е доволен. И той очаква час по-скоро тази работа да приключи“, допълни турският президент.

Ердоган определи разговора си с Путин като ползотворен и проведен в приятелска атмосфера. Той уверил руския президент, че Турция е готова да направи необходимото за напредък към мирно уреждане на войната.

Сред останалите теми в разговора между двамата лидери е била съдбата на закупените от Анкара руски системи за противовъздушна отбрана С-400 и възможността те да бъдат продадени на трета държава. Въпросът е пряко свързан с желанието на Турция да се върне в американската програма за изтребителите F-35, от която беше изключена именно след придобиването на С-400.

Ердоган посочи, че разговорите с Вашингтон продължават и изрази надежда спорът да бъде преодолян. В същото време Анкара няма намерение да се отказва от развитието на собствения си боен самолет KAAN.

Турският президент постави специален акцент и върху сигурността на гражданското корабоплаване в Черно море. Според него е необходим постоянен механизъм, който да гарантира безопасността на търговските кораби независимо под какъв флаг плават.

„Битката между двете страни не трябва да бъде довеждана до точка, в която сигурността на цивилните и търговията да бъде премахната“, заяви Ердоган.

Той предупреди, че с продължаването на войната щетите се увеличават и посочи като допълнителен риск появата на нови проблеми със зърнените доставки за Африка. Според него предприемането на инициатива сега може да предотврати задълбочаването на кризата.

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Сътрудничество с Пакистан и Саудитска Арабия

Ердоган коментира и първото заседание на отбранителния съюз между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, проведено на 31 август в Истанбул. Сред основните цели на формата той посочи разширяването на сътрудничеството в отбранителната индустрия, където Анкара има амбицията да се нареди сред световните лидери.

Според турския президент съюзът е създаден с цел укрепване на стабилността и сигурността в региона. Ердоган призна, че има държави, които открито или задкулисно се противопоставят на инициативата, но подчерта, че Турция, Саудитска Арабия и Пакистан възнамеряват да продължат сътрудничеството си.

Редактор: Цветина Петкова