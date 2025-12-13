Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, на връщане от Туркменистан, където се срещна с руския президент Владимир Путин, че се надява да обсъди план за мир между Украйна и Русия. Намеренията му са това да се случи в присъствието на американския лидер Доналд Трмп, предаде "Ройтерс. Той допълни, че „мирът не е далеч“.

Коментарите, направени пред репортери по време на обратния му полет от Туркменистан, бяха разпространени от офиса на Ердоган днес сутринта.

Ердоган призова Путин за прекратяване на огъня по пристанища и енергийна инфраструктура

При срещата с Путин Ердоган е посочил също, че частичното прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура и пристанищата би било от полза по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

