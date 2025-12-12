Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил през руския президент Владимир Путин, че частичното прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура и пристанищата би било от полза по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

„Президентът (Ердоган – бел. ред.) заяви, че усилията за постигане на траен и справедлив мир между Русия и Украйна са ценни, че вярва, че може да бъде постигнат напредък в области, от които и двете страни да имат практически ползи и както и че би било от ползва, ако най-напред бъде постигнато частично прекратяване на огъня, насочено към енергийната инфраструктура и пристанищата“, пише в официалното съобщение за срещата, публикувано от турската страна.

Ердоган е подчертал пред Путин, че Анкара следи отблизо преговорите за слагане на край на войната и Турция е готова да бъде домакин на преговори във всички формати.

От съобщението на Кремъл за срещата става ясно, че Путин и Ердоган са разговаряли и в по-тесен формат, без участието на делегациите, както и че двамата лидери взаимно са си отправили покани за посещение.

