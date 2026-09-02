Парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия подкрепи отпадането на забраната за износ на определени горива от България, въведена в края на октомври миналата година. Предложението беше одобрено с 19 гласа „за“, без нито един „против“ и с двама въздържали се.

Става въпрос за отмяна на решението на Народното събрание от 31 октомври 2025 г., с което временно бяха ограничени износът и вътреобщностните доставки на някои нефтопродукти към други държави от Европейския съюз.

Кабинетът предлага ограничението за износ на нефтопродукти да отпадне

Пред депутатите предложението на Министерския съвет беше представено от заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова.

Ограниченията обхващат дизел, керосин, индустриални горива и определени видове масла. Те бяха въведени заради опасения за енергийната сигурност на България и стабилността на вътрешния пазар след санкциите на САЩ срещу дружества от групата „Лукойл“.

Към онзи момент несигурността около бъдещите доставки беше определена като допълнителен риск и основание за временната забрана. Според правителството ситуацията вече е различна и рисковете, наложили ограниченията, са преодолени.

В мотивите към предложението се посочва, че санкциите на САЩ и Великобритания към момента не се прилагат спрямо българските дружества от групата „Лукойл“, включително „Лукойл Нефтохим Бургас“. За тях действат специални дерогации, предоставени от властите на държавите, въвели санкциите.

Друг фактор е назначаването от държавата на особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България. Според вносителите това осигурява непрекъсваемост на дейността им и допълнително намалява рисковете за доставките.

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Правителството аргументира предложението си и с негативните последици от продължаването на ограниченията.

Според мотивите забраната вече създава значителни административни и организационни затруднения за бизнеса с горива и пречи на оперативната дейност на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. Ограниченията водят и до загуби за оператори, които не могат да изпълняват договорни ангажименти към свои международни партньори.

Кабинетът посочва и европейското законодателство като аргумент за отмяната. Забраната представлява изключение от принципа за свободно движение на стоки в ЕС и следователно може да действа само докато са налице конкретните обстоятелства, които я оправдават. След отпадането им ограничението трябва да бъде премахнато, се посочва в мотивите.

Петролната и газова асоциация: Няма проблем с доставките на дизел

Михаела Карадимова съобщи пред депутатите, че предложението за отпадане на забраната е получило положителни становища както от Българската петролна и газова асоциация, така и от особения търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов.

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От браншовата организация посочват, че в момента не се наблюдават проблеми с доставките на дизелово гориво в България, а необходимите оперативни количества течни горива са налични.

Според асоциацията вече няма основание ограничението, въведено през миналата година, да продължава да действа. От организацията обръщат внимание и на регионалния ефект от забраната. Българските доставки на горива за останалите държави на Балканския полуостров имат значение не само за бизнеса у нас, но и за енергийната сигурност на региона.

След подкрепата на икономическата комисия предложението за отмяна на забраната предстои да бъде разгледано от Народното събрание.

Редактор: Цветина Петкова