Правителството на Русия удължи действието на временната забрана за износ на бензин, дизелово гориво и други нефтопродукти с цел стабилизиране на вътрешния пазар на горива, съобщи пресслужбата на кабинета, цитирана от ТАСС.

С ново правителствено постановление временната забрана за износ на бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително. Ограничението ще важи за всички икономически оператори, включително за преките производители, се посочва в съобщението.

Със същото постановление до 28 февруари 2026 г. включително се удължава и забраната за износ на корабно гориво, газьол и други видове горива, включително количества, закупени на борсови търгове. За тези продукти ограничението няма да се прилага спрямо преките производители на нефтопродукти. Мерките влизат в сила от 28 декември. От правителството посочват, че решението е част от усилията за поддържане на стабилна ситуация на вътрешния пазар на горива.

Петролът поскъпна след американските санкции срещу руския нефтен сектор

Военният бюджет на Русия е изправен пред двойно предизвикателство, произтичащо от намаляването на доставките на петрол и продължаващото понижение на международните цени, коментира от своя страна "Блумбърг". Това е довело до най-ниските равнища на износа на суров петрол от януари 2023 г.

Средният обем на изнасяния суров петрол, изчислен на четириседмична база, е спаднал в периода до 14 декември, като е отчетено най-значителното седмично понижение от 2022 г. –началото на войната в Украйна. Допълнително затруднение представлява и разтоварването на вече натоварени товари – обемът на суровия петрол, намиращ се в морето, е нараснал с около 40 процента от края на август.

Съдбата на "Лукойл": Може ли да има криза с горивата?

Спадът в приходите на Москва се развива на фона на засилен дипломатически натиск от страна на Съединените щати върху Украйна и нейните европейски съюзници за постигане на мирно споразумение, докато Русия продължава ударите по газовата и енергийната инфраструктура на съседната страна.

От своя страна Киев продължава атаките срещу руски енергийни активи, като разширява обхвата им към производствени платформи в Каспийско море и все по-често поразява танкери, превозващи руски петрол.

