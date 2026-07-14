Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстрадиран у нас от Сърбия. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. На ГКПП "Калотина" той беше предаден от сръбските власти на българските.

Мавродиев е задържан за срок до 72 часа. Разследването продължава под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на юни. Преди това, в продължение на две години, беше издирван за длъжностно присвояване във връзка с отпуснат необезпечен кредит от 150 милиона лева от ББР. По информация от източници на NOVA преди Сърбия той е пребивавал в Обединените арабски емирства.

Сърбия екстрадира Стоян Мавродиев във вторник

След конвоирането му до София той бе задържан в следствения арест на булевард „Г.М. Димитров”. Обвинението за длъжностно присвояване на Стоян Мавродиев му е вече предявено лично, заяви адвокатът му Емануил Йорданов. Мавродиев не е дал обяснения днес пред разследващите.

Мавродиев беше обвинен по разследване през 2024 г. за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от ББР. По това дело бяха арестувани, а по-късно - освободени, бизнесменът Румен Гайтански и адвокатът Иван Георгиев. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено длъжностно присвояване не е доказана.

"Към този момент той се задържа за 72 часа, като в рамките на тези часове ще бъде определена окончателната му мярка за неотклонение. Оказва се, че Мавродиев е давал показания като свидетел, а днес не е давал обяснения. Моите клиенти в началото на досъдебното производство не дават обяснения", каза адвокатът му Емануил Йорданов.

Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански. А друга - била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.

"Преди да говорим за тези неща следва да видим дали е дал той кредит. Тези престъпления се доказват чрез писмени документи. Ако видя, че има документ с негов подпис, ще съм убеден, че има такъв. Дори при наличието на подпис може да се търси невиновност. В момента работим на тъмно и не сме запознати и с едно доказателство по делото", заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” защитникът на Мавродиев.

Връщането на Мавродиев предизвика и политически реакции.

Даниел Митов от ГЕРБ-СДС коментира: "Той беше освободен като изпълнителен директор на Българската банка за развитие от тогавашния министър-председател Бойко Борисов. Оттам нататък всички претенции към него са в ръцете на следствието и прокуратурата".

Другите партии също изразиха своите очаквания. Ивайло Мирчев от "Демократична България" заяви: „Господин Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Делян Пеевски с теглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие. Как са изтеглени, кой е оказвал натиск, дали са бивши премиери или самият господин Пеевски е оказал натиск".

Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" посочи: „Да видим дали реално има какво да разкрие. Причината заради която беше издирван. Как са отклонявани средствата от ББР".

Димо Дренчев от "Възраждане" каза: „Докато няма промяна в прокуратурата, мисля, че това ще се превърне в поредния казус, по който знаем твърде много, а се случва твърде малко".