Лятото е сезонът, в който лекарите отчитат ръст на детския травматизъм. Според д-р Юсеин Пашалиев, детски ортопед и травматолог в „Пирогов“, причините за тежките инциденти днес са различни от тези преди години.

„Колелата и ролерите бяха най-честите поводи за посещение в спешния кабинет. В момента, за съжаление, виждаме все по-тежък травматизъм от електрически тротинетки, трамплини и батути. Част от тези травми са толкова сериозни, че понякога дори имат последици каквото и да направим“, посочи специалистът в предаването “Пулс” по NOVA NEWS.

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Най-често при падане пострадват горните крайници. „Инстинктът при децата е да протегнат ръце, за да предпазят главата и тялото. Горният крайник е най-травмираният. Китката и по-конкретно лакътят са най-често оперираните зони“, обясни д-р Пашалиев.

Той предупреждава родителите да не подценяват дори на пръв поглед леките травми. „Едно прикриване на подобна травма може да доведе до последици в бъдеще - болка при натоварване и ограничения в движенията на съответната става“, казва лекарят. Според него навременното посещение при специалист е ключово за правилната диагностика и лечение.

Специалистът даде и съвети за оказване на първа помощ: При съмнение за счупване само домашен компрес не е достатъчен. До прегледа може да се приложи студен компрес и временна имобилизация. „Най-лесно е да се навие на руло едно списание и да се постави на китката с бинт, така че да няма движение и да не се провокира болка“, информира д-р Пашалиев.

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Специалистът отправя и предупреждение към родителите да не търсят помощ от хора без медицинска квалификация, а за популярните „бабини рецепти“ е категоричен: „Виждали сме най-различни неща – лук, картофи. Няма смисъл да се слагат подобни неща на травми. Единственото, което помага в първите часове, са студените компреси.“

За семейната аптечка през лятото д-р Пашалиев препоръчва задължително да има бинт, стерилни марли, обезболяващи и медикаменти срещу обезводняване.

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