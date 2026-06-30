Снимка: Стопкадър
-
Професията „парамедик“ - официално регламентирана с държавен стандарт
-
След гладната стачка на проф. Шиварова: Здравното министерство проверява Клиниката по имунология на „Александровска“
-
Доколко ефективна е помощта с въздушни линейки при тежки инциденти на пътя?
-
След дигитализацията: Над 98% е спадът на грешките при отпускането на лекарства по НЗОК
-
Увеличението на парите за здраве тази година е с 8,5% спрямо 2025 г.
-
Проф. Ива Христова: Няма риск от разпространение на ебола в Европа
Как искането за прозрачност на възнагражденията доведе до дисциплинарно производство
Лекар от УМБАЛ „Александровска“ обяви гладна стачка след дисциплинарно производство, което според нея е свързано с настояването за повече прозрачност относно възнагражденията в лечебното заведение. Темата беше коментирана в ефира на „Здравей, България“ от проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, имунолог в болницата, и проф. Елисавета Наумова, началник на Клиниката по клинична имунология.
Проф. Милена Иванова-Шиварова заяви, че продължава гладната си стачка, тъй като счита, че всички институционални механизми за постигане на диалог са изчерпани. По думите ѝ като синдикален представител е поискала среща с ръководството на болницата след изнесените от Министерството на здравеопазването данни за възнагражденията на ръководния състав. Целта е била да бъде изяснено реалното финансово състояние на лечебното заведение. „Проведохме среща, но вместо диалог последваха лични нападки и обвинения в дисциплинарни нарушения“, каза тя.
Медици от родилен дом в Пловдив излязоха на протест
Иванова-Шиварова допълни, че на 16 януари ѝ е било наложено дисциплинарно наказание, което в момента оспорва по съдебен ред. По думите ѝ санкцията е последвала, след като е изразила притеснения относно реорганизацията на работата в звеното, в което работи.
От своя страна проф. Елисавета Наумова заяви, че случаят няма отношение към въпросите за възнагражденията, а представлява трудово-правен спор, свързан с нарушения на трудовата дисциплина и вътрешния ред в болницата. Според нея дисциплинарното производство не е свързано с организацията на работа в клиниката, а с поведението на Иванова-Шиварова. „В продължение на няколко години д-р Милена Иванова-Шиварова със своите действия и бездействия нарушава микроклимата в клиниката и създава напрежение сред работещите“, заяви проф. Наумова.
Тя определи твърденията на своя колега като опит за манипулация на общественото мнение и добави, че са констатирани случаи на забавяне при обработката на резултати от страна на Иванова-Шиварова.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни