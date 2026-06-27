Знаете ли, че брането на смокини може да причини изгаряне на кожата? Оказа се, че огромно значение има също с какво ще намажем изгореното в първите минути. Как правилно да третираме кожата, докато се намесят специалистите, коментира началникът на Клиниката по изгаряния в „Пирогов” проф. Мая Аргирова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

„Това на практика е химическо изгаряне, защото сокът, който се отделя от смокините, особено когато те не са напълно узрели, може да бъде много вреден и токсичен за кожата. Получават се мехури, различни лезии, а когато не се потърси навреме медицинска помощ, вече се оформят и рани”, обясни проф. Аргирова.

По думите ѝ лечението невинаги е леко. „За съжаление лечението е по-продължително и не е безобидно. Много често се налага хоспитализация, за да могат раните да бъдат проследени и да се постигне максимално добро възстановяване”, каза тя.

Как да се грижим за кожата си преди летните горещини

Лекарят разказа, че всяка година в клиниката постъпват подобни пациенти. Един от тях получил тежки мехури по двете ръце, след като рязал смокиново дърво с моторна резачка, а сокът изпръскал кожата му. „Когато се берат смокини или се режат смокинови дървета, трябва задължително да се използват ръкавици. Лицето също трябва да бъде защитено, защото сокът може да попадне в очите. Това е химикал и може да причини сериозни увреждания”, предупреди проф. Аргирова.

Според нея, ако сокът попадне върху кожата, първата стъпка е незабавно измиване с вода. „Водата не премахва напълно риска, но отмива химикала. Това може частично да намали дълбочината на изгарянето. След това обаче трябва незабавно да се потърси лекарска помощ”, подчерта специалистът.

Целия разговор гледайте във видеото.