Шест нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко, информираха от Регионалната здравна инспекция в града. Четирима от заболелите са от луковитското село Бежаново, а другите двама – от Угърчин. И за двете населени места това са поредни случаи на морбили, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

Първият установен заразен с болестта в област Ловеч беше регистриран на 27 март.

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От РЗИ съобщават още за пет случая на варицела (четири в Ловеч и един в село Баховица), като за предходната седмица заразените бяха осем. Отчетени са и два случая на хепатит Б (по един в Ловеч и Старо село), както и един случай на лаймска борелиоза в село Орешак.

Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища, допълват от здравната инспекция.

Редактор: Мария Барабашка