Най-голямото езеро с лотоси в света се покри с цветове. То се намира в село Яоси, окръг Гуанчан, в източната китайска провинция Дзянси.

Рядък 800-годишен лотос цъфна по време на изложение в Пекин (ВИДЕО)

Ароматните цветове на лотоса посрещат посетители от страната и чужбина, които се разхождат из живописната местност. Окръг Гуанчан отдавна е известен като „родината на китайския бял лотос“ и „столицата на китайската лотосова култура“.

С площ от 1,08 квадратни километра това езеро през 2016 г. постави световен рекорд на Гинес за най-голямото лотосово езеро в света.

Редактор: Станимира Шикова