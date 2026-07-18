Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Най-голямото езеро с лотоси в света се покри с цветове. То се намира в село Яоси, окръг Гуанчан, в източната китайска провинция Дзянси.
Рядък 800-годишен лотос цъфна по време на изложение в Пекин (ВИДЕО)
Ароматните цветове на лотоса посрещат посетители от страната и чужбина, които се разхождат из живописната местност. Окръг Гуанчан отдавна е известен като „родината на китайския бял лотос“ и „столицата на китайската лотосова култура“.
С площ от 1,08 квадратни километра това езеро през 2016 г. постави световен рекорд на Гинес за най-голямото лотосово езеро в света.Редактор: Станимира Шикова
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