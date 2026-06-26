Рядък древен лотос, успешно възроден от семе на 800 години, разцъфтя. Това стана по време на откриването на Фестивала на лотуса в Пекин, който се провежда в парка „Лянхуачи“. Събитието включва изложбена зона за лотоси с площ от 20 000 квадратни метра, с над 7 000 саксийни растения и повече от 380 разновидности на лотос и 60 вида водни лилии.

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Според учени, изследвали древните лотусови семена, те са на над 800 години. Специален екип градинари и експерти по цветарство полагаха над две години в парка „Лянхуачи“ грижи по отглеждането им, връщайки към живот тази "жива културна реликва" след векове на покой.

Фестивалът продължава до края на август, което всъщност е периодът, през който е целият цъфтеж на лотосите.

Редактор: Станимира Шикова