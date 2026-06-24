Сто години след рождението на Георги Парцалев паметта за един от най-обичаните български актьори оживява в нов спектакъл, който връща на сцената не само неговия образ, но и тези на други емблематични артисти от българския театър. В предаването „Социална мрежа“ актьорите Ивайло Калоянчев и Александър Григоров разказаха за предизвикателствата при създаването на продукцията, която използва холограмни технологии и изкуствен интелект.

„Доста трудно е, особено с холограмата, да се напаснеш точно, да влезеш в репликите на тези колеги“, призна Ивайло Калоянчев. По думите му зад спектакъла стои „изключително усилие“, а добрите отзиви от публиката са доказателство, че трудът си е заслужавал. Александър Григоров допълни:„Беше дълъг и, надявам се, ползотворен репетиционен процес. Репетиционният процес варираше, на сегменти се случваши. Включваше изграждане на холограмите, работа с живия бенд и синхронизация между всички елементи на сцената“, каза той.

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Според актьорите голямата цел на подобни спектакли е да съхраняват паметта за хората, оставили трайна следа в българската култура. „Да обърнем вниманието и погледа си назад към хора, които са трасирали пътя, по който и в момента и ние се движим“, заяви Григоров. Той подчерта и значението на приемствеността между поколенията в театъра. Спектакълът разкрива и по-малко познати страни от живота на Парцалев, включително личните му трудности и несбъднатата мечта да изиграе Дон Кихот, чиито образ символично оживява в края на представлението.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова