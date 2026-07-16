По река Темза във Великобритания отново се провежда традиционното годишно преброяване на лебедите - обичай с история от близо девет века. В миналото птиците са били ценен деликатес за кралската трапеза, а днес са защитен вид и инициативата има изцяло природозащитна цел.

В продължение на 5 дни специални екипи с традиционни дървени лодки улавят лебедите, поставят им пръстени, проверяват ги за наранявания или оплитане в риболовни принадлежности, след което ги връщат обратно във водата.

Започна годишното броене на лебедите, собственост на Чарлз III (ВИДЕО)

Събраните данни помагат на природозащитниците да следят състоянието на популацията, която варира през последните години.

„Миналата година преброихме 115 новородени. Това беше доста малко в сравнение с преди три или четири години, когато бройката варира около 140-150. Птичият грип през зимните месеци уби много от размножаващи се двойки. Освен това имаме случаи на стрелба по птиците с прашки и въздушни пушки, което също е сериозен проблем. Поради тази причина се опитваме да запознаем децата с дивата природа и да им покажем колко е ценна”, разказва Дейвид Барбър, главен преброител на лебедите на краля.

Първите резултати от тазгодишното преброяване са обнадеждаващи и показват, че популацията на лебедите по Темза постепенно се възстановява.

Редактор: Мария Барабашка