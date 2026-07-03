Космическият телескоп Swift на НАСА, изстрелян преди повече от 20 години, е изправен пред преждевременен край. Атмосферното съпротивление го спуска от работната му орбита и го поставя на курс за изгаряне в земната атмосфера още в края на 2025 г. За да спаси апарата, американската космическа агенция е подготвила нетипична спасителна мисия с въздушно изстрелване, чийто първи опит на 2 юли беше прекратен поради технически проблем.

Swift е проектиран да наблюдава гама-лъчеви изблици - най-мощните енергийни явления, познати в Космоса след Големия взрив. Изстрелян през 2004 г. на цена от 250 милиона долара, той обикаля Земята в орбита, наклонена на 20,6° спрямо екватора, за да избегне радиационните пояси на Ван Алън. Атмосферното триене обаче постепенно го е свалило от работната му височина от около 595 километра до около 338 километра. Ситуацията е допълнително усложнена от слънчевия максимум, достигнат в края на 2024 г., при който загрятата и разширена земна атмосфера увеличава съпротивлението върху всички сателити.

Космически подаръци: "Хъбъл" показва изображенията, които е направил на Вашия рожден ден или друга важна дата

За спасяването на Swift НАСА е подготвила сателит с размерите на хладилник, наречен Link, който ще бъде изстрелян с ракетата Pegasus от самолета L-1011 Stargazer от атола Куаджалейн в западната част на Тихия океан. След достигане на подходяща орбита Link ще се сближи със Swift, ще го захване с трите си манипулаторни рамена и ще го придвижи до по-висока и безопасна орбита. Целият процес - от намирането на телескопа до завършването на маневрата - може да отнеме три до четири месеца. Специфичният наклон на орбитата на Swift прави традиционното вертикално изстрелване с ракета като Falcon 9 невъзможно, а въздушното изстрелване осигурява необходимата гъвкавост и е значително по-евтино - мисията струва 30 милиона долара.

Ракетата Pegasus, произведена от „Нортроп Груман“, не е летяла от 2021 г. и се очаква да бъде изведена от употреба след тази мисия. При първия опит на 2 юли самолетът излетя, но операторите засякоха неразкрит проблем в системата на Pegasus и го върнаха в хангара. НАСА съобщи, че датата на следващия опит ще бъде определена след анализ на данните. Swift не е проектиран за орбитална поддръжка и не разполага с дръжки за роботизирани рамена, а дългите години в Космоса може да са направили термоизолацията му крехка - фактори, които налагат изключително внимателно боравене по време на спасителната операция.

Редактор: Дарина Методиева