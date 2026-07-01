В продължение на десетилетия космическият телескоп "Хъбъл" на НАСА е заснел безброй изображения на Космоса.

Ако искате да разберете какво е наблюдавал "Хъбъл" в определена дата - на Вашия рожден ден или на любим Ваш човек, на някоя друга важна дата, можете да го направите на страницата на NASA със специално подготвена за тази цел опция. Самото приложение, което можете да намерите ТУК , беше пуснато през 2020 година, но новата версия предлага още по-дълбок поглед към звездите, планетите, галактиките, черните дупки и мъглявините. То предлага по пет кадъра на Космоса всеки ден.

"Космически морски лимони" за рождения ден на "Хъбъл" (СНИМКА+ВИДЕО)

Трябва да имате предвид, че понякога "Хъбъл" прави някои снимки в продължение на няколко дни, за да улови достатъчно светлина от далечни космически обекти. Ето защо е възможно да видите някоя от снимките от рождения си ден и в друга дата от календара.