„Вчера съвсем случайно срещнах Новак, докато вечерях – най-неочакваната среща, но някак се усещаше, че е писано да се случи”, това сподели българската изпълнителка Дара в социалните мрежи по повод срещата си със световния тенисист Новак Джокович.

На видеото, което певицата разпространи, се вижда как сръбският спортист танцува заедно със своята дъщеря Тара.

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„Колко е малък светът. Когато съдбата говори, ти слушаш... и правиш Bangaranga”, допълни още Дара към публикацията си.

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Редактор: Мария Барабашка