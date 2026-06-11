В галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 официално бе открита съвместната изложба на петимата финалисти в деветото издание на утвърдения конкурс за съвременно българско изкуство MOST. Генерален партньор на конкурса е iBank, който подкрепя артисти в реализацията на бъдещи творчески проекти. Конкурсът MOST традиционно си поставя за цел да открива и дава сцена за изява на иновативни автори от страната и чужбина, предоставяйки им различни възможности за развитие на локално и международно ниво.

„Щастливи сме, че тази вечер откриваме изложбата, посветена на финалистите в юбилейното девето издание в конкурса ни за съвременно българско изкуство MOST. iBank, нашият основен партньор, избраха Чудомира Чернева като техен основен победител, а от страна на галерията са Антони Атанасов, Ясен Иванов, Любомира Димитрова и Елена Петрова. Фокусът в това издание са изцяло съвременни художници и млади артисти, повечето от които не са познати на публиката. Целта за нас е да работим с тях през следващата една година и да им предложим възможности за професионална изява в България и извън нея“, сподели арт директорът на галерията Деница Гергова.

„Смятаме, че това е инвестиция в бъдещето. Подкрепата на творчеството на тези млади хора ни прави наистина щастливи. На фона на ежедневие свързано с анализи и цифри, това творчество и красота, които виждаме в залата, ни кара да се чувстваме щастливи. Затова всяка следваща година сме мотивирани да подкрепяме MOST“, каза Мая Станчева, изпълнителен директор и член на УС на iBank.

„Конкурсът дава възможност на младите автори да се изявят. Предимно рисувам природата и човешки фигури. Посланието, което искам да предам е, да запазим това, което имаме и самата природа в чист вид“, разкри художничката финалист Чудомира Чернева.

„Вълнувам се, защото такъв конкурс като MOST ни дава възможност да развиваме нашето изкуство. Радвам се, че успяхме заедно с колегите да направим една такава изложба и се надявам хората да оценят изкуството ни“, допълниха другите финалисти.

„Чрез моето изкуство показвам идея, която е била вътре в мен – да изразя природата чрез текстури, цветове и форми“, сподели вдъхновението си Елена Петрова.

Редактор: Райна Аврамова