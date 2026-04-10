Ноа Уайл беше удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд. По време на церемонията той отправи специални благодарности към семейството си.

54-годишната звезда от "Спешни случаи в Питсбърг" и "Спешно отделение" беше заобиколен от любимите си хора в този важен момент в кариерата. По време на речта си той изрази специална благодарност на съпругата си Сара и децата си - 10-годишната дъщеря Франсис, 20-годишната дъщеря Одън и 23-годишния син Оуен.

„На жена ми Сара и на трите ми невероятни деца, Оуен, Одън и Франсис, вие сте моят север, юг, изток и запад. Вие сте причината да ставам“, сподели той. „Вие сте моята мотивация да се старая повече. Вие сте източникът на моето творчество. Благодаря ви за вдъхновението и за това, че дадохте смисъл на живота ми", каза още звездата.

Ноа Уайли стана известен с ролята си на д-р Джон Картър в медицинската драма на NBC „Спешно отделение“ (1994–2005), получавайки пет поредни номинации за награда „Еми“, три поредни номинации за награда „Златен глобус“ и четири награди на Гилдията на екранните актьори. Той е носител на две отличия „Еми“ и един „Златен глобус“ за работата си по медицинската драма на HBO Max „Спешни случаи в Питсбърг“ (от 2025 г.). Полученото признание е както за главната роля, която изпълнява в серала, д-р Майкъл „Роби“ Робинавич, така и за изпълнителен продуцент.