Звездата от сериала "Спешно отделение" и "Спешни случаи в Питсбърг" Ноа Уайли осмя Доналд Тръмп и министъра на здравеопазването на Щатите Робърт Ф. Кенеди-младши в скеч в шоуто на Джими Кимъл - Jimmy Kimmel Live.

В сцената, която е предварително записана и пусната по време на предаването, той е облечен като лекар, каквато е и ролята му в двата хитови сериала, и говори на зрителите. В клипа той шеговито дава "медицински съвети", като в същото време признава, че „не е истински лекар“.

Семейство Кенеди: Министър Р. Ф. Кенеди-младши е заплаха за благосъстоянието на всеки американец

„Ваксината срещу морбили ще направи сина ви в космат - пансексуален и космат“, казва Уайли още в началото на скеча, като думите са последвани от смях зад кадър.

„Здравейте, аз съм Ноа Уайли. Играл съм д-р Майкъл Роби Робинавич в The Pitt. Играл съм и д-р Джон Картър в ER. Но не съм истински лекар - точно както повечето от вас не са истински лекари“, започва той.

„Избраха ме за ролята, защото имам лице, на което можеш да се довериш, и мога убедително да изричам сложни медицински реплики като: "Съжалявам, г-н Хорват, опасявам се, че имате напреднала sphenopalatine ganglion neuralgia“, казва Уайл, поставяйки диагноза на пациент. „Нямам представа какво току-що казах, но това няма значение, защото когато става дума за медицина, аз си правя собствено проучване и се доверявам на инстинкта си", допълва той, усмихвайки се, като думите му отново са последвани от смях.

След това актьрорът започва да изрежда поредица от абсурдни здравни конспирации, докато пие смути от сурово мляко и ... пиле.

„Знам, че 5G кулите заразяват с COVID и че витамин C не е истински - измислен, ... за да се продава сок“, казва той. „А ако приемате пробиотици и антибиотици едновременно, ще постигнете идеалното ниво на биотици", изброява Уайли. Всяка една от тезите са съпроводени със смях, а самият актьор ги представя много сериозно, за да засили иронията.

Снимка: Getty Images

В края на скеча той получава телефонно обаждане. „Да, за мен ще бъде чест да оглавя Центръра за контрол и превенция на заболяванията (CDC)“, казва той, отново под смеха и аплодисментите на публиката. „Благодаря ви, господин президент!“, допълва Уайли.

Актьорът завършва забавното видео отново с ирония с думите: „Астрологията е единствената истинска наука!“

Снимка: Getty Images

Робърт Ф. Кенеди-младши, който отговаря за американското здравеопазване и към когото е насочена шегата е известен със странните си медицински съвети, крайни твърдения и конспиративни теории, свързани с ваксините. Американската асоциация за обществено здраве го е определи като „опасност“.

Странните истории на Робърт Кенеди-младши: Разкази за COVID-19, мозъчен червей и труп на мечка

Ноа Уайли, който завладя и българския екран с ролята си в "Спешно отделение", заедно с Джордж Клуни, спечели първия си „Златен глобус“. Наградата му беше връчена за най-добър актьор в телевизионен сериал (драма) за ролята си в "Спешни случаи в Питсбърг"

В речта си на 83-тата церемония по връчването на отличията актьорът благодари на „всички здравни работници по света“.