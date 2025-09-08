Робърт Ф. Кенеди-младши беше остро критикуван от членове на собственото си семейство, които призоваха министъра на здравеопазването да подаде оставка заради неговите възгледи срещу ваксините.

Сестрата на Кенеди публикува унищожително изявление, атакуващо представянето на брат си пред американските законодатели миналата седмица, в което той защити ликвидирането на независимите здравни организации.

♦ 65-годишната Кери Кенеди, по-малката сестра на здравния министър, заяви в писмото си, че ваксините са „спасили милиони животи“.

„Ваксините работят. Това не подлежи на дебат“, каза тя. „Медицинските решения принадлежат на обучени и лицензирани специалисти, а не на некомпетентно и погрешно ръководство... достатъчно е. Министърът Кенеди трябва да подаде оставка. Сега.“

♦ Племенникът на министър Кенеди, 44-годишният Джо Кенеди III, обвини чичо си в „отричане на науката, подвеждане на обществеността, маргинализиране на експерти и внасяне на смут“. Той заяви, че чичо му е „заплаха за здравето и благосъстоянието на всеки американец“.

„Предизвикателствата пред нас – от огнища на болести до кризи с психичното здраве – изискват морална яснота, научна експертиза и лидерство, основано на факти. Тези ценности не присъстват в кабинета на министъра. Той трябва да подаде оставка“, каза той.

♦ Други членове на семейството също са осъждали и преди това Кенеди. Каролайн Кенеди, дъщерята на покойния президент Джей Еф Кенеди, атакува бившата хероинова зависимост на министър Кенеди, обвинявайки го, че улеснява зависимостта на други членове на семейството.

Странните истории на Робърт Кенеди-младши: Разкази за COVID-19, мозъчен червей и труп на мечка

⇒ Мощен политически клан, произхождащ от Масачузетс, семейство Кенеди е застигнато от трагедия след убийството на президента Джон Ф. Кенеди през 1963 г. Робърт Ф. Кенеди, братът на президента Кенеди, също е убит през 1968 г. Той има 11 деца, включително Р. Ф. Кенеди-младши, на 71 години, който е широко известен в семейството като Боби.

Бивш демократ, Кенеди раздразни много роднини, когато миналата година обяви кандидатурата си за президент като независим. След това обаче той се оттегли от надпреварата и да подкрепи президента Тръмп.

⇒ Откакто стана министър на здравеопазването, Кенеди уволни медицински експерти от здравни агенции на САЩ, защото противоречат на неговите възгледи относно ваксините. Действията му разгневиха Демократите, които го обвиняват, че е нарушил обещанието си да не затруднява достъпа на американците до имунизация.

Кенеди, който някога определи ваксината срещу COVID-19 като „най-смъртоносната ваксина, правена някога“, уволни всичките 17 експерти по ваксини, съветващи Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), а също така отстрани ръководителя на организацията, Сюзън Монарес, след като тя се противопостави на предложените от Кенеди промени в независимия панел.

Министърът на здравеопазването назначи скептици по отношение на ваксините в новия панел, като същевременно отмени финансиране от 500 милиона долара за mRNA ваксини.