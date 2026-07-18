Евродепутатът Елена Йончева изпрати сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивираната злоупотреба с данни от PNR системата и механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР.

"Информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били използвани за политически мотивирани цели, извън строгата правна рамка, установена съгласно правото на Европейския съюз", пише тя.

Според Йончева публично разкрити от министъра на вътрешните работи документи, показват, че Главната дирекция за борба с организираната престъпност на България е започнала оперативно разследване относно международното пътуване на член на българския парламент и други лица. От публикуваната информация става ясно, че целта не е била разследване на конкретно терористично престъпление или друго тежко престъпление, а по-скоро събиране и анализ на данни, свързани с пътувания, лични контакти, бизнес дейности и финансови движения. Според документите, българските власти са поискали и обработили PNR записи, обхващащи периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г., като едновременно с това са активирали каналите за международно полицейско сътрудничество. Посочва се още, че "Оперативно-разследващите дейности и анализът на постъпващата информация продължават и в момента".

Твърдения за неправомерно използване на данни от системата PNR представиха от ДПС на брифинг в ЕП

"Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско решение или съдебно разрешение, обосноваващо събирането и обработката на такива чувствителни лични данни или активирането на канали за международно полицейско сътрудничество. Използването на PNR данни е строго регламентирано от Директива (ЕС) 2016/681, която ограничава обработката им изключително до предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Съдът на Европейския съюз последователно е постановявал, че всяка намеса в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните трябва да е в съответствие с принципите на законност, необходимост и пропорционалност и да бъде придружена от ефективни гаранции", се казва още в официалното писмо на Елена Йончева.

Евродепутатът посочва, че данните от PNR и международното сътрудничество в правоприлагането никога не трябва да се превръщат в инструменти за политическо наблюдение, събиране на разузнавателна информация срещу политически фигури или намеса в демократичните процеси.

Елена Йончева изрази готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности и да обсъди сериозността на тези злоупотреби с тях.

Редактор: Ивайла Маринова