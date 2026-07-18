С тържествена света литургия в храм „Св. Николай“ започнаха честванията по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и празника на родния му град Карлово.

Снимка: БГНЕС

Тържествената литургия бе отслужена от духовници от Пловдивската епархия като молитвено възпоменание за Васил Левски. По време на богослужението бяха отправени молитви за упокой на душата му, както и за благоденствието на България и българския народ.

Снимка: БГНЕС

Как отбелязват 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски в страната

Богослужението е първото и най-тържествено събитие в днешната празнична програма. Карловският храм „Св. Николай“ има особено значение за семейството на Апостола на свободата, тъй като в двора му се намира гробът на неговата майка Гина Кунчева.

Снимка: БГНЕС

След литургията официалните гости и гражданите поднесоха венци и цветя на гроба на Гина Кунчева.

Почит отдадоха и военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада, които традиционно участват в официалните церемонии на 18 юли.

Снимка: БГНЕС

Малко по-късно вниманието се насочи към площад „20 юли“. Именно пред паметника на Левски там бяха посрещнати всички участници в туристически поход „По стъпките на Апостола“. Те изминаха разстоянието от Централния Балкан до родния град на Левски Карлово. Десетките доброволци, извървели маршрута, бяха посрещнати с аплодисменти от стотици жители и гости на града. Походът е една от най-емблематичните прояви в програмата, посветена на Апостола на свободата, и ежегодно събира участници от цялата страна.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Честванията в Карлово продължават през целия ден с възпоменателни и културни прояви, а кулминацията ще бъде тържествената вечерна заря-проверка, която традиционно събира хиляди жители и гости на родния град на Васил Левски.