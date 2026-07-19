Заради зачестилите тежки катастрофи в разгара на летния сезон нуждата от безвъзмездни кръводарители в цялата страна става все по-осезаема. В обсега на Кръвния център в Пловдив попада огромна част от АМ „Тракия“, което прави необходимостта от банки с кръв там изключително голяма и спешна.

За да са подготвени за всякакви ситуации при пътни инциденти, медиците от Центъра по трансфузионна хематология в града под тепетата работят без прекъсване и през почивните дни. Те осигуряват животоспасяващи продукти за 36 болници само в Пловдивска област, както и за лечебните заведения в още четири области – Кърджали, Пазарджик, Смолян и Хасково.

Днес отбелязваме Световния ден на доброволните кръводарители

В залите на кръвния център срещаме 33-годишния военнослужещ Кристиян Велчев. Той вече има зад гърба си 10 кръводарявания и вероятно много спасени животи на хора, които никога не е срещал.

„Винаги съм искал да бъда кръводарител. Първоначално ме беше страх, но след това реших, че е по-добре да преглътнеш този момент, за да помогнеш на някого. Дарявам вече 8 години“, споделя той. Този път каузата му е за близък, нуждаещ се от спешна операция, но Кристиян е категоричен: „За съжаление, в последно време има толкова много пътни произшествия, че според мен е задължително да се кръводарява. После се чувствам по-добре, че съм помогнал дори минимално“.

Според дарителката Мирослава Бояджиева този жест означава просто едно – „даване на живот и надежда за много хора“.

Сред чакащите е и Добрин Иванов, директор на Държавното горско стопанство в Хисаря. „Дарявам за колежка, която пострада при катастрофа и ѝ предстои операция. Аз съм първият, при нужда ще се отзоват и други“, обяснява той.

До него Таня Георгиева също търси подкрепа: „Имаме нужда от кръводарител специално за съпруга ми, на когото му предстои смяна на тазобедрена става“.

От центъра посочват, че всеки доброволец е ценен, независимо от кръвната му група. Чрез специална обработка от кръвта се извличат различни съставки, като най-деликатни и критично важни са тромбоцитните концентрати.

„Трябва да имаме постоянно свежи постъпления на кръв заради краткия срок на годност на тези продукти – те са годни само пет дни. Онкоболните пациенти обаче се нуждаят от тях всекидневно. Техните терапии не приключват през летния период. Особено в детската онкохематология, децата се нуждаят от много тромбоцитни концентрати заради терапиите. Затова призоваваме хората – нека да даряват!“, апелира д-р Янко Янков, директор на РЦТХ-Пловдив.

Летните месеци се превръщат в истинско изпитание за системата. Заради масовите отпуски, традиционните мобилни акции във фирми и предприятия почти спират. Затова медиците насочват усилията си към държавните институции.

„За месец август сме предвидили акции в полицията. Там не спират да работят и разчитаме на тях. При пожарникарите през лятото не ходим, защото те и без това имат твърде много работа в този период“, обяснява д-р Янков.

Специалистите и редовните дарители разбиват и мита, че високите температури са пречка. „Не мисля, че има проблем, стига човек да пие достатъчно вода и да се храни“, категоричен е Стефан Лазаров.

Интересна е и статистиката на центъра – около 1500 души месечно даряват кръв в Пловдив, като едва 25% от тях са жени. На въпрос кой се страхува повече от иглата, Кристиян Велчев се шегува: „Според мен мъжете. Има статистика, че мъжете имат по-нисък праг на болката от жените, макар че тук не боли особено“.

От кръвния център напомнят най-важното математическо правило в медицината: само един кръводарител спасява три човешки живота.