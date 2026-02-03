Mъж е загинал, след като е бил ударен от лек автомобил на главен път Е79 в района на град Кресна, близо до бензиностанция. Пътният инцидент е станал около 7 часа тази сутрин.

По първоначална информация от полицията, мъжът е пресичал пътното платно на пешеходна пътека.

Шофьорът на лекия автомобил, който е от Сандански и е криминално проявен, твърди, че мъжът е излязъл внезапно на пътя. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

