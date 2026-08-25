27-годишен мъж е обвинен в закана за убийство, след като насочил пистолет към друг мъж в столично заведение. Случаят е от около 3:00 часа в неделя, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство за закана с убийство - престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

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Задържаният е осъждан и преди. Според прокуратурата деянието е извършено по време на изпитателния срок на предходното му осъждане. Заради опасност да извърши ново престъпление мъжът е задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Редактор: Иван Иванов