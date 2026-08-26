Делото срещу тримата обвиняеми по разследването на пловдивското разклонение на „Кръв и чест“ – с окончателно решение за мерките им за неотклонение. Соченият за лидер на неонацистката група остава в ареста, а другите двама обвиняеми - баща и син излизат с парични гаранции, съответно с 1000 и 800 евро. Какво може да бъде тяхното влияние върху младите хора?

В ефира на „Здравей, България” прокурорът на делото Галина Андреева от Окръжна прокуратура-Пловдив заяви, че мярката е най-тежка, тъй като е необходимо да се възпрепятства възможността да привличат все повече млади хора, както и да не извършат още едно престъпление.

Соченият за тартор на пловдивската "Кръв и чест" остава в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Това не е клуб, който е създаден за гледане на мачове и пие бира, а също не е и клуб за водене на исторически или политически дебати. Символиката му свидетелства за проповядване на омраза към различни категории хора, която да прерасне към насилнически действия”, обясни тя.

Андреева обясни, че ролята на бащата и синът е свързана с разширяването на групата и привличането на все повече непълнолетни лица към групата.

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„Установено е, че членовете на клуба са изпитали притеснение, че тяхната идеология би могла да бъде свързана с убийството на Младежкия хълм, подари което са получени консултации как да се държат при интерес на органите към тях. Сред тези хора е и соченият за тартор”, уточни Андреева.

Прокурорът обясни какво представлява доказването в групата. По думите му е имало пробен период, според който е било необходимо да се докажат чрез извършване на насилствени действия и да бъдат представени доказателства.

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Редактор: Никола Тунев