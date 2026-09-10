България има уникален тероар и потенциал отново да бъде еталон във винопроизводството. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при официалното откриване на кампанията по гроздобер в лозовите масиви в село Хърсово, община Сандански. Той припомни, че професионалният му път като юрист започва през 2004 г. именно от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

„Имал съм възможността да се уча от страхотни енолози, от агрономи и от колеги, както и от европейските практики. Това, което знам е, че България е едно от най-хубавите места като тероар за производство на вино“, посочи земеделският министър.

Пламен Абровски изтъкна, че страната ни има потенциал да се конкурира с най-утвърдените винени региони в света. Той даде за пример Франция като еталон във винопроизводството, като уточни, че България също има история и традиции, които са я утвърждавали като водеща страна в сектора.

Пламен Абровски: Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира

Земеделският министър определи началото на гроздобера като празник за сектора. Той изтъкна и значението на винопроизводството за развитието на местната икономика в района на Сандански, като акцентира върху възможностите за съчетаване на виното и туризма, насърчаване на местното производство, развитие на селските райони и създаване на нови работни места.

Кметът на община Сандански Атанас Стоянов също отбеляза ролята на лозарството и винопроизводството за местната икономика и развитието на региона.

„Санданско-Петричкият регион и по-специално Мелнишкият традиционно разчитат на лозаро-винарството като сериозен поминък. Чрез десетките изби, които са в този регион, се търсят иновативни методи за увеличаване на лозовите масиви. В последните 15 години има стотици декари, засадени с нови лозови масиви, и това само по себе си говори за устойчивост на този процес“, заяви Стоянов.

На официалното откриване присъства и заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров.

Редактор: Цвета Лазаркова