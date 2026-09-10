Най-малко двама души загинаха, а петима бяха ранени при поредна руска атака срещу украинския град Днепър, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа в Telegram.

„Към момента е известно за петима ранени при руската атака срещу Днепър. Сред ранените има едно дете. Медиците оказват на всички необходимата помощ“, написа Ханжа.

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Освен това при атаката са били нанесени щети и на обект на глобална компания за агробизнес и производство на храни, съобщи още кметът на града Борис Филатов, цитиран от "Ройтерс".

Редактор: Цветина Петрова