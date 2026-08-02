Нивото на река Дунав по целия български участък продължава да спада екстремно. Най-ниският воден стоеж, измерен в историята, е - 91 сантиметра днес при Русе.

Заради маловодието АЕЦ „Козлодуй“ е въвела мерки за гарантиране на безопасността на ядрените мощности. Създадена е работна група, която да управлява ситуацията, така че да се осигурят надеждността и сигурността за работата на атомната централа.

Хидрологичната обстановка по реката е много усложнена за пореден ден, съобщават от Агенцията за поддържане на река Дунав. Има въведени ограничения при Свищов, край островите Белене, Батим и Вардим.

Корабособственици казват, че минималната дълбочина на места е едва 1,6 метра, което прави невъзможно преминаването на кораби с тежки товари, за които необходимата минимална дълбочина е 2,2 метра.

Нивото на река Дунав до румънската АЕЦ "Черна вода" спада драстично

Движението по реката е замряло. Георги Георгиев е експерт хидролог, чийто живот е преминал в изучаване на Дунав. Не си спомня толкова сериозна ситуация.

„Абсолютно всички губят. Корабоплаването, пристанищата и всички, чийто бизнес по някакъв начин е свързан с реката, губят“, казва Георги Георгиев, бивш директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав.

Загубите пряко засягат корабните компании заради ограниченията за тонажа при преминаването на корабите през критичните участъци.

„Трябва да преминеш с една трета от максималното си натоварване и когато трябва да пътуваш с една трета от капацитета си, просто не можеш да покриеш разходите. Или трябва да се коригират ставките, по които извършваме услугата, или просто трябва да спрем да работим“, казва Деян Кирилов, собственик на корабна компания.

В момента корабите на Кирилов извършват курсове само в румънската част на реката. Той разказва, че и там маловодието създава проблеми.

„При Черна вода има атомна централа и спряха единия реактор, понеже няма достатъчно вода за охлаждане. Това, че тук все още има вода, не означава, че реката не е засегната от екстремно ниското ниво“, обясни Деян Кирилов.

Докато за българската АЕЦ още при строежа е бил прокопан канал, който се захранва с достатъчно вода. „И сега АЕЦ „Козлодуй“ дори и при това ниско ниво няма опасност да спре“, казва Георги Георгиев.

Пристанище Русе работи с намален капацитет, а драгажният флот в Русе спря работа.

„Няма необходимото газене. Нашите кораби газят 1,50–1,60 метра. Дълбачката също. Освен това тя има кофова верига и ѝ трябва дълбочина 4–5 метра. Работата е спряла“, казва Валери Иванов, собственик на драгажна компания.

Мнението на експертите е, че не само климатичните промени са причина за екстремната ситуация, а и липсата на съоръжения, които да подпомагат течението на реката – какъвто проект е имало още през 60-те години на миналия век.

„За българо-румънския участък имаше проектирани два хидровъзела. Единственият вариант да се намери решение е тази река да се баражира. Това е единственото решение, иначе години наред ще страдаме така“, казва Георги Георгиев.