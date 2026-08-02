Кадър: NOVA
-
Спортни новини (11.08.2026 - следобедна)
-
Възможно ли е да бъдат премахнати от социалните мрежи кадрите от убийството в Пловдив
-
Спортни новини (11.08.2026 - обедна)
-
Нощният живот в Слънчев бряг: Колко струва забавлението и достъпно ли е то за туристите
-
Демерджиев: Ще използвам всяко средство на държавата за борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия
-
Даряваш кръв - получаваш карта за фитнес и безплатни занимания по народни танци
-
„Беше силно и продължително“: Българка с разказ за мощното земетресение в Колумбия
Как Вълчи дол ще остави своя отпечатък в каузата
Мащабният проект на дизайнера Иван Донев, който обединява ръчно плетени карета от цялата страна в най-голямата рокля, продължава да събира все повече съмишленици. След Раковски и видинското село Винарово, щафетата поема още един български град - Вълчи дол.
В градчето десетки доброволци се включват в каузата с идеята да станат част от най-голямата рокля, създавана някога у нас. Хората и тук участват с голямо желание, а всеки от тях е дошъл не просто да помогне, а да вплете в тази мащабна инсталация частица от своята семейна памет.
Хиляди ръце създават най-голямата рокля от плетени карета в България
Секретарят на НЧ "Димитър Благоев" - Вълчи дол Гергана Димитрова сподели, че е била изключително впечатлена от идеята на Донев за роклята. "Свързахме се с него, за да го питаме дали можем да помогнем и той изключително много се зарадва", допълва тя.
Всяка една от дантелите, които жените са донесли, е със собствена история. Сред тях има и произведения, които впечатляват не само с красотата си, но и с вложеното време и любов. Участничките вярват, че най-важното е тези умения и труд да останат във времето. Те споделят още, че искат това, което те са направили или е наследено от техните майки и баби, да остане за поколенията напред.
Именно връзката между поколенията довежда във Вълчи дол и Павлина Стефанова от село Брестак, която е и секретар на местното читалище "Отец Паисий". За нея участието има специален личен смисъл, защото връща спомените за нейната майка.
Кадър: NOVA
И докато едни жени подават конеца, а други внимателно правят всеки бод, традицията продължава да живее.
Секретарят на читалище "Асен Златаров" в Генерал Киселово Ганка Колева споделя, че предават настроението в шиенето.
И така дантела след дантела, роклята продължава да расте, защото, както жените споделят, това не е просто рокля, а мисия.
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни