Мащабният проект на дизайнера Иван Донев, който обединява ръчно плетени карета от цялата страна в най-голямата рокля, продължава да събира все повече съмишленици. След Раковски и видинското село Винарово, щафетата поема още един български град - Вълчи дол.

В градчето десетки доброволци се включват в каузата с идеята да станат част от най-голямата рокля, създавана някога у нас. Хората и тук участват с голямо желание, а всеки от тях е дошъл не просто да помогне, а да вплете в тази мащабна инсталация частица от своята семейна памет.

Хиляди ръце създават най-голямата рокля от плетени карета в България

Секретарят на НЧ "Димитър Благоев" - Вълчи дол Гергана Димитрова сподели, че е била изключително впечатлена от идеята на Донев за роклята. "Свързахме се с него, за да го питаме дали можем да помогнем и той изключително много се зарадва", допълва тя.

Всяка една от дантелите, които жените са донесли, е със собствена история. Сред тях има и произведения, които впечатляват не само с красотата си, но и с вложеното време и любов. Участничките вярват, че най-важното е тези умения и труд да останат във времето. Те споделят още, че искат това, което те са направили или е наследено от техните майки и баби, да остане за поколенията напред.



Именно връзката между поколенията довежда във Вълчи дол и Павлина Стефанова от село Брестак, която е и секретар на местното читалище "Отец Паисий". За нея участието има специален личен смисъл, защото връща спомените за нейната майка.

Кадър: NOVA

И докато едни жени подават конеца, а други внимателно правят всеки бод, традицията продължава да живее.



Секретарят на читалище "Асен Златаров" в Генерал Киселово Ганка Колева споделя, че предават настроението в шиенето.

И така дантела след дантела, роклята продължава да расте, защото, както жените споделят, това не е просто рокля, а мисия.



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