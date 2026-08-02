Новите правила на Европейския съюз (ЕС) за прозрачност при системите с изкуствен интелект (ИИ) влизат в сила от 2 август, съобщи днес Европейската комисия. След тази дата съставеното или промененото с помощта на ИИ съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено.



Чатботовете и други подобни системи с ИИ ще трябва да уведомяват потребителите, че взаимодействат с ИИ, а не с човек. Дийпфейковете (изображения, видеоклипове или звук, обработени или създадени с помощта на ИИ) ще трябва да бъдат етикетирани. Създаденото или променено от ИИ съдържание ще трябва да носи машинночетими белези, за да може да бъде откривано по-лесно.



Тъй като ИИ става все по-способен и използван във всекидневието, европейските правила целят той да бъде разработван, внедряван и използван безопасно, за да има по-голямо доверие в технологията, се посочва в съобщение на комисията.

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Доставчиците на модели с общ ИИ (GPAI) ще трябва да изпълняват допълнителни задължения за справяне със заплахите от мащабни вреди, причинени например от химически, биологични, радиологични и ядрени инциденти, загуба на контрол, киберпрестъпления, вредни манипулации и заплахи за основните права. Те ще трябва да оценяват заплахите за европейската киберсигурност и за ИИ, действащ извън човешкия контрол. Тези доставчици трябва да въведат политика за авторските права и да публикуват достатъчно подробно обобщение на съдържанието, използвано за обучение на техните модели.



ЕС въвежда също задължения за прозрачност и за забранени действия с ИИ, включително за системи, които подвеждат хората, използват уязвимости по вреден начин, или несправедливо оценяват хората така, че това да застрашава техните права.



Отговорността за прилагането на новите правила ще се споделя между три организации. Службата за ИИ ще прилага правилата за системи с ИИ, предлагани от същия доставчик като основния модел с общо предназначение с ИИ, се посочва в съобщението. Това обхваща и системи, вградени в много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, съгласно определенията на ЕС. Националните власти ще прилагат правилата за други системи с ИИ, а Европейският надзор по защита на данните ще прилага правилата за системи с ИИ, използвани от институции и агенции на ЕС.



Физическите и юридическите лица ще могат да подават жалби при съмнения за нарушения на европейското законодателство за ИИ. Служители на доставчици на системи или модели с общо предназначение също ще могат да подават сигнали за нередности и да съобщават за предполагаеми нарушения, пояснява комисията.

Редактор: Цветина Петрова