Тринадесет души загинаха при катастрофа с туристически самолет, изпълнявал полет над популярния туристически обект "Линиите на Наска" в Перу, предаде "Ройтерс".

В самолета е имало 11 туристи и двама пилоти, съобщи перуанската телевизия „Те Ве Перу“.

Самолетът се е разбил малко след 13,00 ч. местно време, след като е излетял от летището в Писко, на около 240 километра южно от Лима, допълва "Франс прес".

BREAKING: Multiple people killed after small plane carrying tourists crashes while flying over the Nazca Lines in Peru pic.twitter.com/bjGrz2TXKr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 1, 2026

Досега издирвателни екипи са намерили четири тела. Причините за катастрофата на този етап не се съобщават. По случая се води разследване.

В Писко има летище, от което излизат десетки малки самолети, транспортиращи основно чуждестранни туристи.

11 души загинаха при катастрофа на малък самолет в Североизточна Франция

Според местното радио РПП сред жертвите имало седем италианци, двама германци и двама испанци.

„Линиите на Наска“ са една от основните туристически атракции в Перу. Това са геоглифи, датиращи от над 2000 години, съставени от геометрични фигури и фигури на животни. Те се виждат изцяло само от въздуха. Намират се в центъра на пустиня и тяхното значение остава мистерия.

Редактор: Цветина Петрова