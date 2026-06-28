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На борда са били група парашутисти
Властите във Франция съобщиха за 11 загинали при самолетна катастрофа близо до град Нанси в североизточната част на страната, предаде "Ройтерс". Става дума за инцидент, свързан с граждански самолет в град Томблен, уточниха местните власти.
Лекомоторен самолет, на борда на който са били група парашутисти, се е разбил. Самолетът е собственост на школа за парашутизъм. Сред загиналите са пилота, петима инструктори и петима обучаеми.
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Френският министър на вътрешните работи пътува към мястото на инцидента, съобщиха от вътрешното министерство.Редактор: Ивайла Маринова
Източник: Симеон Томов, БТА
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