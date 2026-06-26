Самолет, приблизително с размерите на автомобил, се разби в най-високата сграда в Пекин. Полицията затвори улиците около небостъргача и пречи на минувачите да снимат, предаде „Ройтерс”, като се позова на очевидци.

Небостъргачът „Ситик Тауър” в източната част на Пекин е на 108 етажа. Той е централата на държавния конгломерат „Ситик Груп” и е най-високата постройка в китайската столица.

📺 |#EnVideoDL| Una aeronave ligera se ha estrellado contra el edificio más alto de China



La pequeña aeronave se estrelló contra la Torre CITIC Zun de China en Pekín, el rascacielos más alto de la ciudad con 109 pisos y 528 metros



La aeronave, un Sunward SA 60L Aurora… pic.twitter.com/6jyYTW3i0A — Diario Libre (@DiarioLibre) June 26, 2026

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На мястото има засилено полицейско присъствие, а част от улиците, водещи към сградата, са затворени за автомобили. Десетки патрулни коли и няколко пожарни са разположени в района. Според очевидци униформените не разрешават на хората да правят снимки, искат от тях да изтрият вече заснетите кадри и ги отпращат далеч от мястото на инцидента.

Два стъклени панела на един от високите етажи на сградата са повредени. Към момента няма официален коментар от страна на властите, отбелязва „Ройтерс”.

Публикациите за инцидента в китайските социални мрежи бяха бързо премахнати.

Редактор: Мария Барабашка