„Вероятно ще бъде подкрепено и в пленарната зала“ – така политологът доц. Петър Чолаков коментира в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS решението на парламентарната Комисия по отбрана да одобри разполагането на до осем американски самолета в авиобаза „Безмер“.

На извънредното заседание предложението беше подкрепено от 11 народни представители, един гласува „против“, а двама се въздържаха. Очаква се решението да бъде внесено за гласуване в пленарната зала.

По думите на Чолаков става дума за до осем американски самолета и около 250 военнослужещи, които се очаква да останат в България до 1 октомври. „Хубавото в случая е, че правителството ясно каза, че става дума за самолети, които имат пряко отношение към войната в Иран. Не става дума за учения и така нататък. Мисля, че българските граждани ще оценят, че нямаше шикалкавене“, коментира политологът.

Според него ключовият въпрос е какво ще получи България в замяна на оказаната подкрепа на Съединените щати. „Ще се търси някакъв вид quid pro quo – нещо за нещо. Въпросът е какво ще получим и дали ще го получим. Дали ще остане само с една демонстрация на мускули пред избирателите и много шум за нищо, или действително ще има някакви отстъпки от страна на Съединените щати“, посочи Чолаков.

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Той подчерта, че към момента няма информация разполагането на американските самолети и цистерни да е обвързано с искането за отпадане на визите за български граждани. По думите му обаче категоричната позиция на премиера Румен Радев по темата може да означава, че той разполага с някакви индикации за възможен успех. „Той вероятно не би говорил толкова конкретно, ако няма най-малкото някаква индикация, че може би ще бъде чут и че има вероятност за успех“, коментира политологът.

Политологът определи като по-разумно американските самолети да бъдат разположени във военна, а не в гражданска база.

Чолаков коментира и предстоящото обсъждане на бюджета. Според него темата за парите на хората традиционно има потенциала да измести останалите политически въпроси. По думите му управляващите са в сложна ситуация заради очаквания бюджетен дефицит, който е близо до 6%, при положение че един от критериите за членство в еврозоната е дефицитът да бъде под 3%.

Политологът коментира и критиките към предложенията, свързани с изчисляването на осигурителния стаж при работа на непълно работно време. „Това е нещо, което също ще намери отражение в бюджета. От тази гледна точка ще има възможност да се дебатира по темата“, каза Чолаков.

В края на разговора доц. Петър Чолаков коментира политическата кариера на премиера Румен Радев и преминаването му от президентския пост към изпълнителната власт. „Той демонстрира изключителен политически инстинкт, който му е позволил да изкара два мандата като президент и след това да направи този политически лупинг“, каза политологът.

Според него фактът, че Радев е успял да премине от президентството към премиерския пост, въпреки прогнозите, че това няма да се случи, е доказателство за политическите му способности. „Общественото мнение очевидно е зад него. И това трябва ясно да се казва на всички тези, които отправят грозни нападки към министър-председателя“, посочи Чолаков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева