При стрелба в заведение за бързо хранене в щата Айдахо, в западната част на САЩ, са убити няколко души, съобщи полицията, предадоха световните агенции.

Нападателят е бил убит по време на атаката, която е станала в ресторант за бързо хранене, съобщи Матю Хикс, началник на полицията в Туин Фолс.

Говорителят на град Туин Фолс Джош Палмър съобщи, че трима души са били убити, а двама са ранени, но не е ясно дали стрелецът е сред жертвите.

Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στο Αϊντάχο: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 2 τραυματίες, δείτε βίντεο #protothema https://t.co/A1RbgrhDA1 pic.twitter.com/jBql2lTSpY — Protothema.gr (@protothema) August 2, 2026

Видео, разпространено в социалните мрежи от местни медии, показва млад мъж, въоръжен с пушка, пред ресторанта. Друго видео в социалните мрежи показва повече от дузина души, които излизат тичайки от ресторанта.

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Туин Фолс е град с около 56 000 жители, разположен в южната част на Айдахо, на около 290 километра северозападно от Солт Лейк Сити.

Редактор: Цветина Петрова