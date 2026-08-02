Един от българите, които видя с очите си случващото се в Сеута, е Георги Матеев. Мнозина го познават като DJ Balthazar. през 2008 г. той заедно с „Дийп Зоун Проджект” представиха България на Евровизия. Заклет пътешественик, обиколил 185 държави, случайността го заварва в Сеута.

В ефира на „Събуди се” той разказа, че в момента е в Мароко, но е бил свидетел на навлизането на мигрантите в Сеута. „Попаднахме на огромна тълпа, която ставаше все по-голяма с приближаването ни към границата”, разказа той. По негови думи в онзи момент е видял хиляди хора навсякъде, но е установил, че „целият процес се случваше доста спокойно – нямаше агресия нито от страна на полицията, нито от страна на мигрантити”. Матеев беше категоричен, че не е чувствал застрашен, „даже позирахме на фона на тълпата”.

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„Мигрантите, които влизаха, бяха много екзалтирани, щастливи, казваха: „Да живее Испания!”, допълни още българинът. Той също така каза, че испанските власти не са правели нищо, за да спират мигрантите, дори са помагали на някои да не се удавят. Матеев подчерта, че полицията не е била подготвена, тълпата е била неконтролируема, като според него, това е причината за ненамесата.

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Българинът каза, че има тенденция хора от Африка да търсят „нормален живот” в Европа. Според него трябва все пак да се намери някакво трайно решение, защото случващото се в Суета „не е начинът и не е нормално”.

Матеев каза още, че коментарите в Мароко са, че е малко вероятно подобно навлизане да се случи отново или поне не в тази форма.

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Редактор: Цветина Петрова