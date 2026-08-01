Европейският съюз свиква във вторник, 4 август, спешна видеоконферентна среща на министрите от страните в съюза, които ще обсъдят масовото навлизане на мигранти в испанския анклав на територията на Мароко - Сеута, предаде "Ройтерс".

Ирландия - настоящият ротационен председател на Съвета на ЕС - съобщи, че е свикала заседание на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, председателствано от ирландския министър на правосъдието, вътрешните работи и миграцията Джим О'Калахан, за да бъдат обсъден най-новия развой на събитията.

22 държави от ЕС искат спешни преговори заради мигрантската криза в Сеута

По-рано днес лидерите на 22 държави от Съюза, сред които и България, настояха в открито писмо до ирландското председателство, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за организиране на спешна видеоконферентна среща във връзка със ситуацията в Сеута.

"Събитията от последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище", подчертаха те.

Председателят на местното правителство в Сеута Хуан Вивас съобщи вчера, че през последните няколко дни през границата с Мароко в Сеута са навлезли близо 60 000 мигранти, което се равнява на около 70% от местното население.

Испанските власти днес увериха, че от вчера досега почти всички незаконно навлезли мигранти са се върнали в Мароко, отбелязва "Франс прес".

Редактор: Ина Григорова