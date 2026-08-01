Жители на село Буковлък се събраха на протест. Те твърдят, че са малтретирани и дискриминирани в дискотека в Плевен. Според протестиращите, младежи от най-голямото село в общината системно са спирани на входа на заведението без обяснение. Когато ги допускали, ставали обект на вербален тормоз и физическо насилие от страна на охраната или групи в заведението, твърдят протестиращите.

Начело на протеста застана един от най-известните и успешни български боксьори – Йосиф Панов-Пепелянката, който е родом от Буковлък.

„Това е недопустимо! Искам да спре тормозът над моите приятели, близки, познати и роднини от Буковлък. Всеки гражданин има право на безопасност и равнопоставено отношение, независимо откъде идва”, заяви боксьорът по време на протеста.

Жителите на Буковлък искат намеса на институциите, органите на реда и прокуратурата, за да се разследват случаите на насилие и да не се допуска засилване на етническото или социалното напрежение в района.

Снимка: Мартин Георгиев